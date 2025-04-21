ЗАЧЕМ САТАНЕ ПАСХА?

Пожив с моё среди лемýрио-атлантов, вырожденцев трёх первых подрас арийцев и возомнѝвших себя богами англосàксев пятой подрасы (кабыть из тех соображений, что на языке суахѝли белых людей с богами разделяет всего одна буква mungu – mzungu, или наоборот :) поневоле проникнешься убеждéнием в духóвном превосходстве светлячков, пусть стараниями оранжевых, испокон веков впѝвшихся в них когтями, задолго до революции сбившихся с путей прàведных.