Мир стоит на пороге глобальных изменений. Пока коллективный Запад продолжает упрямо защищать свою гегемонию, становится очевидным, что только совместные действия России и Китая способны остановить сползание человечества к Третьей мировой войне.
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