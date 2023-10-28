почему у побережья Китая волны превращаются в прилив, похожий на рыбью чешую

Одно из самых захватывающих зрелищ, которое можно увидеть на море, — это приливы и отливы. И если в Черном море их практически нет (вот тут мы рассказывали, почему так происходит), то в некоторых местах планеты во время приливов бывают просто сумасшедшие волны.