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почему у побережья Китая волны превращаются в прилив, похожий на рыбью чешую

почему у побережья Китая волны превращаются в прилив, похожий на рыбью чешую

Одно из самых захватывающих зрелищ, которое можно увидеть на море, — это приливы и отливы. И если в Черном море их практически нет (вот тут мы рассказывали, почему так происходит), то в некоторых местах планеты во время приливов бывают просто сумасшедшие волны.

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