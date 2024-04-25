Уровень Оби в Новосибирске поднялся до 358 сантиметров

Уровень реки Обь в Новосибирске почти достиг опасной отметки. Об этом пишет NGS.RU. По информации Западно-Сибирского метеоцентра, в 8 утра (местного времени, 4 мск) 25 апреля уровень воды составлял 358 сантиметров.