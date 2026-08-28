Пригожин назвал позором и ударом по репутации отмену концерта Канье Уэста в РФ

Концерты американского рэпера Канье Уэста должны были стать значимым событием и шансом показать, что в России не разучились встречать гостей с мировым именем.
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