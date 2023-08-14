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Карстен Вархольм: «Чувствую, что лучше подготовлен к чемпионату мира, чем когда-либо. Я иду за золотом»

Вархольм – двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в беге на 400 метров с барьерами. «Я чувствую, что лучше подготовлен к чемпионату мира, чем когда-либо.

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