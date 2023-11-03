В Бобруйске столкнулись два автомобиля: одна из легковушек от удара перевернулась Видео.

Авария случилась сегодня около 7:50 на перекрестке улиц Октябрьской и Гоголя, сообщает ГАИ.В Бобруйске столкнулись два автомобиля: одна из легковушек от удара перевернуласьАвтомобиль Mercedes, который ехал по улице Октябрьской, столкнулся с Renault, поворачивающим налево на улицу Гоголя.
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