В Бобруйске столкнулись два автомобиля: одна из легковушек от удара перевернулась Видео.

Авария случилась сегодня около 7:50 на перекрестке улиц Октябрьской и Гоголя, сообщает ГАИ.В Бобруйске столкнулись два автомобиля: одна из легковушек от удара перевернуласьАвтомобиль Mercedes, который ехал по улице Октябрьской, столкнулся с Renault, поворачивающим налево на улицу Гоголя.