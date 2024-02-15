В Красноярске запускают электробусы между Северным и Тихими Зорями

В Красноярске с 17 февраля запустят электробусы между микрорайоном Северный и Тихими Зорями. О предстоящем запуске электробусного маршрута журналистам рассказал заместитель главы департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко.
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