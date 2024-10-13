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НХЛ. «Миннесота» играет с «Виннипегом», «Эдмонтон» принимает «Калгари», «Даллас» – «Сиэтл», «Вегас» против «Анахайма» 

«Эдмонтон» принимает «Калгари», «Даллас» – «Сиэтл», «Вегас» противостоит «Анахайму».  НХЛ Регулярный чемпионат Виннипег – Миннесота Дата проведения 14 октября, 01.

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