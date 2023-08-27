Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

В игре 3-го тура Лиги 1 парижане обыграли «Ланс» (3:1). Мбаппе оформил дубль и набрал 300-е и 301-е очки за «ПСЖ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх