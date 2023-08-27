Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

В игре 3-го тура Лиги 1 парижане обыграли «Ланс» (3:1). Мбаппе оформил дубль и набрал 300-е и 301-е очки за «ПСЖ».
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