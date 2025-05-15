Зеленский посоветуется с Лондоном перед переговорами с Россией

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому перед предстоящими переговорами с Россией.
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