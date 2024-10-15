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Спички - не игрушка

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США жаждут переговоров по стратегическим ядерным вооружениям

США жаждут переговоров по стратегическим ядерным вооружениям

Безвестный чин вашингтонской администрации, шлепнувший дедулькино факсимиле на пафосный прогон о готовности вести "без предварительных условий" переговоры о ядерном разоружении с нами, а заодно Китаем и КНДР, похоже, и сам не понял, как подставил бывшего гегемона.

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