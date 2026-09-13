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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик о засчитанном голе Холанда «МЮ»: «Ошеломляющее решение, а объяснение только усугубляет ситуацию. Невероятно»

У Майкла Кэррика спросили, ощущает ли он растерянность после спорного гола Эрлинга Холанда , принесшего « Манчестер Сити » победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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