Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром

Посол в Канаде: Оттаве не удастся замотать сюжет с чествованием эсэсовца Канада отказала Москве в экстрадиции бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которому в парламенте вместе с Зеленским аплодировал премьер-министр Джастин Трюдо.