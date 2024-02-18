Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром

Посол в Канаде: Оттаве не удастся замотать сюжет с чествованием эсэсовца Канада отказала Москве в экстрадиции бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которому в парламенте вместе с Зеленским аплодировал премьер-министр Джастин Трюдо.
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