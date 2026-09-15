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В Саудовской Аравии обнаружили месторождение урана на 110 миллионов тонн

В Саудовской Аравии обнаружили месторождение урана на 110 миллионов тонн

На территории Саудовской Аравии нашли значительные залежи ураносодержащей руды. Об этом сообщил министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман на генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, его процитировал портал The National News .

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