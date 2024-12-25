Нетаньяху по случаю Хануки пообещал хуситам судьбу ХАМАС и «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по случаю Хануки пообещал хуситам йеменского движения «Ансар Аллах» судьбу радикального палестинского движения ХАМАС, ливанского шиитского движения «Хезболла» и Сирии.
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