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Нетаньяху по случаю Хануки пообещал хуситам судьбу ХАМАС и «Хезболлы»

Нетаньяху по случаю Хануки пообещал хуситам судьбу ХАМАС и «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по случаю Хануки пообещал хуситам йеменского движения «Ансар Аллах» судьбу радикального палестинского движения ХАМАС, ливанского шиитского движения «Хезболла» и Сирии.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления перед человечеством!
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21 час.

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