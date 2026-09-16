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МИД указал послу Японии на опасность активности Токио у рубежей России

МИД указал послу Японии на опасность активности Токио у рубежей России

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко указал японскому послу в Москве Акире Муто на опасность ремилитаризации Японии и наращивания военно-тренировочной активности Токио совместно с Западом вблизи дальневосточных рубежей России.

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