Музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ

Музыкальный критик Гуру Кен (настоящее имя — Вадим Пономарев) уверил в беседе с URA.ru, что певица Алла Пугачева оставила намеки о желании вернуться в Россию в своих новых песнях «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить».