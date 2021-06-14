Корабельные тактические группы провели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач

Помимо корабельных тактических групп, в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.
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