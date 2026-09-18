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Царьград

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Шуваев: Белгородская область получит 960 млн на компенсации авто

Шуваев: Белгородская область получит 960 млн на компенсации авто

Александр Шуваев сообщил о выделении Белгородской области 960 млн рублей из федерального бюджета для компенсаций владельцам автомобилей, повреждённых атаками ВСУ.

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