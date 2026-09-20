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Аргументы недели

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«Голоса из классной комнаты»: на сцене Театра Всеволода Шиловского пройдёт показ спектакля о праве быть разными

«Голоса из классной комнаты»: на сцене Театра Всеволода Шиловского пройдёт показ спектакля о праве быть разными

22 сентября в 19:00 в Театре Всеволода Шиловского пройдёт специальный показ премьерного спектакля «Голоса из классной комнаты» по мотивам бестселлера Роба Буйе «Всё из-за мистера Террапта».

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