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Хави о Ямале и Месси: «Сравнения неизбежны, у них много схожего, Лео считает его своим наследником. Они оба знают, что лучшие и отличаются от других»

Бывший тренер «Барселоны» Хави высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси . «Сравнения с Месси неизбежны из-за его позиции на поле.

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