Врач Римская: отеки ног могут указывать на синдром "тиреотоксического сердца"

Гормоны щитовидной железы напрямую влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Их повышенный уровень или гипертиреоз, который наблюдается длительный период времени, может привести к развитию "тиреотоксического сердца", об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии