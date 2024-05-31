В Савеловском районе произошло убийство

В квартире жилого дома на ул. Бутырская обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.
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