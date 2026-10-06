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Брезаз-Буше о самоподготовке: «Результат прошлой зимы принес разочарование. Сейчас я могу следовать своему плану так, как и хотела, поэтому я довольна»

Олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше рассказала, почему приняла решение готовиться к новому сезону самостоятельно.

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