Rystad Energy: Новые члены БРИКС укрепят лидерство блока в области ВИЭ

Планируемое расширение блока БРИКС за счет добавления новых членов превратит группу в мирового лидера в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ближайшие десятилетия, сообщает специализированное аналитическое агентство Rystad Energy.
Планируемое расширение блока БРИКС за счет добавления новых членов превратит группу в мирового лидера в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ближайшие десятилетия, сообщает специализированное аналитическое агентство Rystad Energy.
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