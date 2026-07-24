Шуваев навестил детей, пострадавших от обстрелов ВСУ в Белгороде

Александр Шуваев посетил детей, раненных из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области. 17-летний Арсений помогал людям из повреждённого автобуса в Шебекино, а 11-летний Клим спас брата от взрыва дрона, получив ранения.
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