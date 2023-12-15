Путин оценил работу военных медиков в зоне СВО

Военные медики в зоне специальной военной операции и те, кто работает с ними рядом, проявляют высокий уровень профессионализма, заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями РЖД.
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