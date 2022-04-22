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Немецкий депутат заявил, что США пытаются убрать ФРГ с мирового рынка

pixabay.com США санкционнным давлением убирают с рынка крупных игроков. Такое мнение в эфире телеканала «Беларусь 1» высказал депутат бундестага 19-го созыва (Германия) Вальдемар Гердт.

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