Capcom анонсировали Resident Evil Requiem и раскрыли дату выхода

Capcom анонсировали Resident Evil Requiem и раскрыли дату выходаНа Summer Game Fest 2025 Capcom представила Resident Evil Requiem, девятую часть культовой серии survival horror, которая выйдет в феврале 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PCЧитать дальше → источник#Capcom #Resident_Evil.