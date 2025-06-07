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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom анонсировали Resident Evil Requiem и раскрыли дату выхода

Capcom анонсировали Resident Evil Requiem и раскрыли дату выхода

Capcom анонсировали Resident Evil Requiem и раскрыли дату выходаНа Summer Game Fest 2025 Capcom представила Resident Evil Requiem, девятую часть культовой серии survival horror, которая выйдет в феврале 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PCЧитать дальше → источник#Capcom #Resident_Evil.

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