Вован и Лексус рассказали, как Дуда признался им в страхе перед Россией

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как дважды смогли связаться с бывшим президентом Польши Анджеем Дудой, используя личности известных мировых политиков, передает РИА Новости.
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