Враг готовит главный удар: Запад уже не скрывает главную цель

Natalija Osminina Первый всадник Апокалипсиса:- эпидемии - ковид был, второй – война, третий всадник- голод. Он тоже уже на пороге в вариациях от "продовольственного дефицита" до реального голода в разных странах. Четвертый всадник- смерть. В переводе с греческого - "апокалипсис»—это «новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова». Происходит смерть старого мира. Все ОБНУЛЯЕТСЯ - старая история зачеркивается. Рождается новый мир. Главное в этом переходе- ОСМЫСЛЕНИЕ. Если переосмыслил- двери в новый рукав истории открываются. Западная цивилизация ничего не осмыслила, она скатывается в Ад. А остальные-в новый многополярный мир.

Lev Konov Уточнение: только гражданская война начнётся не на Украине, а в Европе... Украинцы повернут оружие против подлинных нацистов