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Враг готовит главный удар: Запад уже не скрывает главную цель

Враг готовит главный удар: Запад уже не скрывает главную цель

Свержение Владимира Путина - задача-минимум для врагов России, заявил Генри Сардарян. Он указал, что Запад уже одержал две большие победы над Москвой, и теперь встаёт вопрос, будет ли третья?   Западные политики на сегодня уже и не скрывают, что одна из их главных целей в рамках противостояния с Россией - это ликвидация конституционного строя в нашей стране, заметил в программе "Царьград.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Первый всадник Апокалипсиса:- эпидемии - ковид был, второй – война, третий всадник- голод. Он тоже уже на пороге в вариациях от &quot;продовольственного дефицита&quot; до реального голода в разных странах. Четвертый всадник- смерть.  В переводе с греческого - &quot;апокалипсис»—это «новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова». Происходит смерть старого мира. Все ОБНУЛЯЕТСЯ - старая история зачеркивается. Рождается новый мир. Главное в этом переходе- ОСМЫСЛЕНИЕ. Если переосмыслил- двери в новый рукав истории открываются. Западная цивилизация ничего не осмыслила, она скатывается в Ад. А остальные-в новый многополярный мир.
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11 час.
Lev Konov
Уточнение: только гражданская война начнётся не на Украине, а в Европе... Украинцы повернут оружие против подлинных нацистов
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1 час.
Natalija Osminina
Нет. На Украине. И не надо быть наивным - народ Украины не повернет оружие ни против кого, кроме  самих себя. Предпосылок для Гражданской войны в Европе нет никаких. В Западной Европе  путь к Халифату  начнется только через 10 лет.  Тогда начнется игра Исламистов. А пока на Украине будет играть Лондон- после зачистки Зеленского, приводить к власти нового гетмана. А потом устраивать Гражданскую войну. Судьба Украины- стать белюдной.
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5 мин.

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