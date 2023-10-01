Объявлено о подготовке присоединения к России еще четырех регионов

Останавливаться на достигнутом в Москве не планируютВ день празднования годовщины присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил в своем Telegram, что необходимо расширить страну еще на четыре региона, присоединив Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.