Имя: Наталья Фамилия: Фадеев Имя: Ган Вайфу Полное имя: Наталья Фадеева. Национальность: израильтянин/грузин Родилась: 24 мая 2000 г.
Gun Waifu
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Имя: Наталья Фамилия: Фадеев Имя: Ган Вайфу Полное имя: Наталья Фадеева. Национальность: израильтянин/грузин Родилась: 24 мая 2000 г.