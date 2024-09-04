Си Цзиньпин встретился с председателем Комиссии Африканского союза

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник в Пекине встретился с председателем Комиссии Африканского союза /АС/ Мусой Факи Махаматом, который находится в столице КНР для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.