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Аргументы и Факты

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Элита ВСУ скинула форму: раскрыта провокация на границе с РФ и Белоруссией

Элита ВСУ скинула форму: раскрыта провокация на границе с РФ и Белоруссией

Киев планирует провокацию на границе с Россией и Белоруссией, поэтому стягивает элитные подразделения в Черниговскую область, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Осведомлен ,значит вооружен...Это не новость ,вспомните 20-е годы прошлого столетия ,граница между Польшей и Советской Белоруссией,когда Дефензива планировала и проводила провокации подобного рода на территории Белоруссии ,поэтому &quot; встретить ,угостить и проводить домой ,если не смогут идти назад домой ,значит &quot; помочь и придать ускорение&quot;!
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1 м.