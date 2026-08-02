Киев планирует провокацию на границе с Россией и Белоруссией, поэтому стягивает элитные подразделения в Черниговскую область, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
Элита ВСУ скинула форму: раскрыта провокация на границе с РФ и Белоруссией
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Осведомлен ,значит вооружен...Это не новость ,вспомните 20-е годы прошлого столетия ,граница между Польшей и Советской Белоруссией,когда Дефензива планировала и проводила провокации подобного рода на территории Белоруссии ,поэтому " встретить ,угостить и проводить домой ,если не смогут идти назад домой ,значит " помочь и придать ускорение"!
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