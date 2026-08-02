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Юрий Зубрин

Осведомлен ,значит вооружен...Это не новость ,вспомните 20-е годы прошлого столетия ,граница между Польшей и Советской Белоруссией,когда Дефензива планировала и проводила провокации подобного рода на территории Белоруссии ,поэтому " встретить ,угостить и проводить домой ,если не смогут идти назад домой ,значит " помочь и придать ускорение"!