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НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Виннипегом», «Бостон» против «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Анахайм»

«Бостон» выступит в гостях у «Детройта», «Питтсбург» примет «Айлендерс», «Анахайм» – «Эдмонтон». НХЛ Регулярный чемпионат Миннесота – Виннипег Дата проведения 31 декабря, 22.

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