Экс-премьер Польши Моравецкий заявил, что безопасность страны под угрозой

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что безопасность Польши находится под угрозой из-за миграционного пакта Европейского союза (ЕС) и возможных пересмотров контрактов на поставку оружия в армию.
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