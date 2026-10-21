Каким сигналом для большой политики, а еще для ближайшего соседа - США могут стать настроения в Альберте? И чего добивается глава Белого дома, демонстрируя полное пренебрежение к европейским союзникам? Почему дизельную сделку с Москвой в самих Штатах называют инновационным решением Трампа? В программе "События.
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