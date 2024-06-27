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«Челси» приближается к трансферу Ансельмино за 18+ млн долларов. «Бока» хочет сохранить защитника на год

«Челси» приближается к трансферу Ансельмино за 18+ млн долларов. «Бока» хочет сохранить защитника на год

Лондонский клуб и «Бока Хуниорс» продвигаются в переговорах о переходе Аарона Ансельмино, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

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