Как исправить проблемы с производительностью Lords of the Fallen на ПК в Steam — инстру...

Как исправить проблемы с производительностью Lords of the Fallen на ПК в Steam — инструкция от разработчиковСтудия Hexworks оперативно ответила на жалобы игроков, касательно технических проблем игры Lords of the Fallen, разместив несколько советов в Steam, но только для ПК.
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