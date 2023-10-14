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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Как исправить проблемы с производительностью Lords of the Fallen на ПК в Steam — инстру...

Как исправить проблемы с производительностью Lords of the Fallen на ПК в Steam — инструкция от разработчиковСтудия Hexworks оперативно ответила на жалобы игроков, касательно технических проблем игры Lords of the Fallen, разместив несколько советов в Steam, но только для ПК.

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