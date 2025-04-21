Путин: план восстановления новых территорий РФ самый масштабный среди регионов

В Москве проходит II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов обратил их внимание на соблюдение сроков восстановления новых регионов, отметив масштабность этой программы.
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