«Вам позвонят, ответьте на все вопросы»: что делать, если вам в Telegram пишет начальник

Вам в мессенджер пришло сообщение от начальника: спрашивает, как дела, а потом рассказывает про какую-то жуткую проверку? Это мошенники! Закончится все тем, что вас под разными предлогами попросят перевести денег.
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