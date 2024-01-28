Гол и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»

В чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях добился крупной победы над «Оттавой» — 7:2. В начале второго периода канадский клуб был впереди — 2:0, но в оставшееся время пропустил семь безответных голов.
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