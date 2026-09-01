Страна и люди
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Страна и люди

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Генконсульство РФ и «Русский» дом прекратят свою деятельность в ФРГ

Генконсульство РФ и «Русский» дом прекратят свою деятельность в ФРГ

Правительство ФРГ приняло решение о закрытии Генконсульства России в Бонне к 18 сентября. Кроме того, власти ФРГ денонсируют соглашение о деятельности «Русского дома» в Берлине.

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