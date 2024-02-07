Льготу для поступления в детский сад астраханцам необходимо подтвердить до конца марта

Для получения места в детском саду на льготных основаниях в 2024-2025 учебном году необходимо в срок до 31 марта предоставить в управление образования администрации Астрахани документ, подтверждающий льготу.
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