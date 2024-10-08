Только один день: Карадагский заповедник можно будет посетить со скидкой

12 октября, в преддверии Дня работников заповедного дела, Карадагский природный заповедник предлагает посетить по льготным ценам экотропу «Большой Кара-Даг» и научно-демонстрационную программу «Люди и дельфины».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии