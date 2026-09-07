Futures Drop As Iran Hostilities Send Brent To 6 Week High Above $97 US stock futures slipped in cautious, low volume trading as the latest Middle East escalation pushed oil prices higher, lifting bond yields in Europe and Asia.
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