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Zero Hedge

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Futures Drop As Iran Hostilities Send Brent To 6 Week High Above $97

Futures Drop As Iran Hostilities Send Brent To 6 Week High Above $97

Futures Drop As Iran Hostilities Send Brent To 6 Week High Above $97 US stock futures slipped in cautious, low volume trading as the latest Middle East escalation pushed oil prices higher, lifting bond yields in Europe and Asia.

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