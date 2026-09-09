В Сибири снова массово вырезают скот, Поплавская требует ответа

Массовый забой скота в Иркутской области вызвал скандал. Яна Поплавская требует ответа: кто стоит за ликвидацией животных и почему компенсации в 4 раза ниже рыночных цен.
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