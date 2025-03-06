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ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству полицейских

В Севастополе сотрудники УФСБ задержали мужчину за призывы к экстремистским действиям. 49-летний гражданин под псевдонимом «Udav Trancheyny» в мессенджере «Telegram» публиковал материалы, где активно призывал осуществлять насильственные действия в отношении полицейских.

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